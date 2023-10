Vodstvo zdravniške zbornice tokrat obiskalo ptujsko regijo

Ptuj, 4. oktobra - Vodstvo Zdravniške zbornice Slovenije se je na današnjem enajstem regijskem obisku srečalo z zdravniki v Ormožu in na Ptuju. Kot je povedala predsednica zbornice Bojana Beović, so govorili zlasti o tistih področjih, ki jih na nacionalni ravni ureja zdravniška zbornica, torej specializacije in izobraževanja zdravnikov.