Koroške župane razburja na avgust omejeno obdobje intervencijskih stroškov

Črna na Koroškem/Prevalje/Dravograd, 5. oktobra - Župane v ujmi najbolj prizadetih koroških občin razburja dopis uprave za zaščito in reševanje, da dela, opravljena na vodotokih in cestah v septembru, ne spadajo več med intervencijske stroške po avgustovski ujmi. A intervencijska dela ponekod potekajo še danes, pravijo. Nekateri gradbinci medtem terjatve do občin že prodajajo finančnim družbam.