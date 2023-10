Krepitev integritete ključna za preprečevanje korupcije

Ljubljana, 4. oktobra - Ozaveščanje o negativnem vplivu korupcije na državljane in družbo ter krepitev integritete sta ključni za odpravo korupcijskih tveganj. Gre za skupno odgovornost, ki presega meje države, so danes izpostavili strokovnjaki na Evropski konferenci o krepitvi integritete javnega sektorja in obvladovanju nedovoljenega vplivanja v demokratičnih družbah.