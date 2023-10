EP v nogometu leta 2028 skoraj zagotovo Britaniji in Irski, leta 2032 pa Turčiji in Italiji

Nyon, 4. oktobra - Italijanska in Turška nogometna zveza sta julija Evropski nogometni zvezi (UEFI) oddali kandidaturo za skupno organizacijo evropskega prvenstva leta 2032. Vodstvo Uefe se je o njej pozitivno izrazilo in je organizacijama že potrdilo, da jo je poslalo v oceno in obravnavo izvršnemu odboru, ki jo bo odobril ali ne 10. oktobra na zasedanju v Nyonu.