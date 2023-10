V BiH zanimanje za delo v Sloveniji, tudi za sanacijo poplav

Ljubljana, 4. oktobra - Dogodke Zavoda RS za zaposlovanje v BiH, na katerih so predstavljali možnosti za zaposlitev v Sloveniji, je obiskalo 4300 ljudi, velik del razgovorov z delodajalci pa se je končal z resno namero za zaposlitev, pravijo na zavodu. Precej kandidatov bi se lahko zaposlilo pri sanaciji avgustovskih poplav in plazov, za kar so postopki poenostavljeni.