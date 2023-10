Na Kanarske otoke prispel čoln z 280 prebežniki

Madrid, 4. oktobra - Čoln z 280 migranti je v torek prispel na španske Kanarske otoke, potem ko so prebežniki prečkali eno najnevarnejših migracijskih poti iz Afrike v Evropo, so povedali španski reševalci. Čoln je priplul do oddaljenega otoka El Hierro, ki leži približno 380 kilometrov od obale zahodne Afrike.