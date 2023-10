Predsednica zaradi nespoštljive komunikacije prekinila sodelovanje s članico njenega mladinskega odbora

Ljubljana, 4. oktobra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prekinila sodelovanje s članico njenega Mladinskega posvetovalnega odbora, ki je nespoštljivo komunicirala po ponedeljkovi novinarski konferenci Pohoda za življenje, ki nasprotuje pravici do splava. Predsednica je obsodila neprimeren način komunikacije do drugače mislečih, so sporočili iz njenega urada.