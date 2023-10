Konec septembra število brezposelnih padlo na novo rekordno nizko raven

Ljubljana, 4. oktobra - Brezposelnost je septembra po dveh mesecih rasti vnovič upadla in pristala na novi najnižji ravni v zgodovini države. On koncu minulega meseca je bilo registriranih 45.999 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka manj kot avgusta in 11,6 odstotka manj kot septembra lani, je objavil Zavod RS za zaposlovanje.