Novomeški policisti preprečili poskus uboja

Novo mesto, 4. oktobra - Novomeški policisti so v torek zvečer posredovali pri kršitvi, za katero se je kasneje izkazalo, da gre za poskus uboja. Kot kažejo prve ugotovitve policije, je 45-letni Novomeščan, ki so ga že obravnavali zaradi nasilja, napadel svojo mater, jo pretepal in ji grozil s smrtjo, zato so policisti moškega vklenili in odpeljali v pridržanje.