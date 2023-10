Letošnji Frankfurtski knjižni sejem priložnost za nove preboje slovenskih založb in avtorjev

pripravila Maja Lazar

Na letošnjem FKS se bo skupno predstavilo več kot 30 razstavljavcev iz Slovenije, na čelu z Javno agencijo za knjigo (JAK), pod okriljem katere poteka letošnja predstavitev Slovenije kot častne gostje sejma.

Mladinska knjiga na razstavnem prostoru z več kot 400 naslovi in novo aplikacijo

Pri Mladinski knjigi so na pisna vprašanja STA pojasnili, da bodo na sejmu prisotni tako v slovenskem paviljonu kot na svojem razstavnem prostoru. Založba se bo na sejmu predstavila že 26. leto po vrsti, letos s celostno podobo z ilustracijami iz jubilejne slikanice Zakaj Lile Prap, s katero je založba obeležila 20. obletnico njenega ustvarjanja.

Na razstavnem prostoru bo več kot 400 naslovov avtorjev in avtoric Mladinske knjige in Cankarjeve založbe. Predstavili bodo tudi novo aplikacijo, digitalno knjižnico Mladinska Plus. Prav tako bo letos na sejmu več njenih avtorjev kot prejšnja leta, več kot 40, ki bodo sodelovali na številnih dogodkih.

Za letošnji nastop na sejmu, ki ga pri Mladinski knjigi označujejo za vrhunec in možnost svetovne prepoznavnosti, so se pri založbi intenzivno pripravljali več let in po njihovi oceni pripravili izjemen portfelj naslovov za promocijo v tujini.

Založba že zdaj uživa zaupanje tujih založb iz več kot 40 držav. Na nemško govoreča področja pa ji je doslej uspelo plasirati dela iz vseh knjižnih kategorij, leposlovja in neleposlovja za vse generacije.

Na FKS za založbe številne poslovne priložnosti

Pri Mladinski knjigi imajo pred letošnjih sejmom velika pričakovanja. Sejem bo zanje uspešen, če bodo že letos prodali vsaj 20 odstotkov več avtorskih pravic kot prejšnja leta, če bodo razširili poslovno mrežo tujih založniških partnerjev in srednjeročno povečali delež prodaje avtorskih pravic v tujino za najmanj še enkrat. V Frankfurtu bo založba predstavila številne nemške prevode avtorjev in avtoric leposlovja za odrasle, med njimi tudi lanskega kresnikovega nagrajenca Romana Rozino z romanom Sto let slepote.

Ob tem v MK še dodaja, da so bile nove možnosti, ki jih prinaša letošnji nastop Slovenije na FKS, tlakovane s preteklimi številnimi sestanki z nemškimi založniki pod okriljem JAK in v lastni režiji, pa tudi z odličnim sodelovanjem obeh Slovenskih kulturnih in informacijskih centrov (Skica) na Dunaju in v Berlinu, literarnimi nastopi avtorjev in avtoric ter predstavitvijo prve slovenske knjige na letošnjem Berlinalu, Zakaj ne pišem Dijane Matković.

Sanje z Alamutom in novo spletno stranjo

V ospredju predstavitve založbe Sanje, ene od bolj prepoznanih slovenskih založb, bo Alamut Vladimirja Bartola, pri katerem je navdih našla tudi glasbena skupina Laibach. Prav njihov glasbeni spektakel, ki je nastal v sodelovanju z iranskimi glasbeniki, bo eden večjih slovenskih dogodkov v času sejma. Poleg Alamuta pri Sanjah poleg predstavitve svojih avtorjev stavijo tudi na predstavitev nove spletne knjigarne, ki bo ponujala njihove knjige, e-knjige in zvočne knjige. Ta bo sprva namenjena predvsem angleškogovorečim bralcem z vsega sveta.

Nastop na letošnjem sejmu pri Sanjah povezujejo tudi z upanjem, da bo slovenska literarna umetnost dosegla bralce na vseh celinah sveta in da bodo s svojim navdušenjem in zavedanjem o lepoti in moči tudi svojih knjig "okužili" čim več založnikov, literarnih agentov in posledično bralcev.

Kot so še zapisali v pisnih odgovorih, si tudi želijo, da bodo Butalci Frana Milčinski in Ježkova Zvezdica Zaspanka nekoč pripovedovali otrokom vsega sveta in jih navduševali ter da bo založba našla še kakšnega zaveznika za Noč knjige, ki jo bodo prihodnje leto pripravili že 14. zapored.

Na sejmu tudi založba Morfem, ki je doslej prisotna v več kot 20 državah

Na knjižnih sejmih se že desetletje uspešno predstavlja tudi slovenska založba Morfem. Njena direktorica Helena Kraljič, ki sodi med prve tri slovenske avtorje z največjim številom prevodov v tuje jezike, je v pisnih odgovorih za STA poudarila, da uživajo zaupanje tujih založnikov in da so doslej v tujino prodali 240 naslovov v 24 državah.

Za nastop na letošnjem FKS so pripravili nekaj več svojih novih naslovov kot običajno, ker verjamejo, "da bo v slovensko produkcijo uprtih več oči in bo zanimanje za slovenske izdaje večje. Uspešnost letošnjega sejma pa bodo ocenjevali po več dejavnikih, od prodajnih rezultatov do obiska stojnice, izmenjave kontaktov in tkanja vezi.

Prvič na sejmu lanskoletni prejemnik Glazerjeve nagrade za življenjsko delo Primož Premzl

Na letošnjem jubilejnem 75. FKS bo sodeloval tudi Primož Premzl s svojo mikrozaložbo. Predstavil se bo s katalogom svojih izdaj v nemščini, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo RS.

V koprodukciji s celovško založbo Wieser na stojnici omenjene založbe promoviral nemško izdajo knjige Zbirka ampelografskih upodobitev Vinzenza in Conrada Kreuzerja, ki predstavlja v svetovnem merilu neponovljivo zbirko sort vinske trte iz 19. stoletja, ki se hrani v Mariboru.

Od samega FKS pa si predvsem želi, da bi omenjena knjiga pritegnila pozornost in da bi morda našel založnika, ki bi jo bil pripravljen izdati tudi v angleščini.

STA je vprašanja o sodelovanju na FKS poslala na več založb, odgovore je prejela od navedenih.