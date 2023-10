V Rusiji obsodili novinarko, ki je protestirala proti vojni

Moskva, 4. oktobra - Nekdanja novinarka ruske državne televizije Marina Ovsjanikova, ki je marca lani v neposrednem prenosu protestirala proti vojni v Ukrajini, je bila danes obsojena na osem let in šest mesecev zaporne kazni. Moskovsko sodišče je novinarko obsodilo v odsotnosti, saj je ta pred tem pobegnila iz hišnega pripora in države.