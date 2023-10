Razprava o migracijskem paktu pokazala razlike med političnimi skupinami Evropskega parlamenta

Strasbourg, 4. oktobra - Razprava o paktu o migracijah in azilu v Evropskem parlamentu je danes pokazala, da so med političnimi skupinami velike razlike v stališčih glede upravljanja migracij v Evropski uniji. Podpredsednik Evropske komisije Margaritis Schinas je pakt označil za celovito rešitev in opozoril, da se čas za njegovo sprejetje izteka.