S projektom READY4USE našli nove rešitve za uporabo sedimentov

Maribor, 4. oktobra - Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki so največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, so v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo in ljubljansko fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo po treh letih zaključile projekt vrednotenja in remediacije sedimentov za nadaljnjo uporabo v gradbenem sektorju.