ZDA potrdile začetek umika srbske vojske z meje s Kosovom

Washington, 4. oktobra - Srbija je začela umikati svoje vojake z meje s Kosovom, je v torek sporočila Bela hiša in s tem potrdila predhodne navedbe srbskih oblasti. V Washingtonu so na kopičenje srbskih sil na meji opozorili minuli petek in pozvali k njihovemu umiku, da bi tako preprečili dodatno stopnjevanje napetosti po napadu konec septembra.