Delovna inšpekcija opravila nadzor nad zaposlovanjem v postojnskem vrtcu

Postojna, 4. oktobra - Delovna inšpekcija je v torek opravila nadzor nad zaposlovanjem v Vrtcu Postojna. Ravnateljica vrtca Elizabeta Zgonc je za STA povedala, da jih bo o ugotovitvah nadzora pisno obvestila. Po poročanju medijev je do nadzora prišlo po tistem, ko so zaposleni devet let podaljševali pogodbo za določen čas, zdaj visoko noseči pa je niso podaljšali.