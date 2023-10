Azijske borze drugi dan zapored v rdečem

Tokio, 4. oktobra - Azijske borze so se danes drugi dan zapored obarvale v rdeče in tako sledile negativnim trendom, zastavljenim v torek na ameriškem Wall Streetu. Vlagatelji so zaskrbljeni, da bo ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) do konca leta še enkrat zvišala obrestne mere in jih na visokih ravneh obdržala dlje od pričakovanj.