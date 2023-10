Šojgu: Ukrajinske sile v protiofenzivi neuspešne

Moskva, 4. oktobra - Poskusi ukrajinskih sil, da bi v protiofenzivi prebile rusko obrambno linijo na vzhodu in jugu države, so bili neuspešni, je v torek dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Kot je tudi poudaril, ima Rusija dovolj prostovoljcev in pogodbenih vojakov, zato vpoklic novih nabornikov ni potreben, poroča francoska tiskovna agencija AFP.