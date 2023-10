Danes predvidoma več znanega o ministrski usodi Brežana in Šinko

Ljubljana, 4. oktobra - Po tem, ko je postalo jasno, da se obetajo menjave na čelu okoljskega in kmetijskega resorja, naj bi bilo danes več znanega o nadaljnjih korakih ministrov Uroša Brežana in Irene Šinko. Brežan naj bi po neuradnih informacijah odstopil. Ni pa še jasno, ali bo to storila tudi Šinko ali bo premier Golob v DZ poslal predlog za njeno razrešitev.