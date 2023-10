Irena Šinko potrdila skorajšnji odhod z ministrskega mesta

Ljubljana/Murska Sobota, 3. oktobra - Premier Robert Golob je danes ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireni Šinko povedal, da se razhajata. "To sem sprejela kot normalno dejstvo," je za STA danes povedala Šinko in dodala, da ji premier razlogov za zamenjavo ni predstavil.