Maribor, 3. oktobra - Nogometaše Maribora bo odslej vodil Ante Šimundža, so danes na novinarski konferenci sporočili v mariborskem klubu. Dosedanjega trenerja Damirja Krznarja je odnesel zadnji poraz ekipe v domačem prvenstvu proti Aluminiju. Pogodbo so sklenili do konca sezone 2025/26.