Uroš Brežan - izkušnje z lokalne ravni premalo za dokončanje ministrskega mandata

Ljubljana, 4. oktobra - Uroš Brežan je v ministrsko ekipo vlade Roberta Goloba vstopil z bogatimi izkušnjami na lokalni ravni, vrsto let je vodil tolminsko občino. To je bila dobra popotnica za vodenje resorja naravnih virov in prostora, a je moral ob očitkih o slabi odzivnosti ministrstva po avgustovski ujmi, premajhni operativnosti in neodločnosti, odstopiti.