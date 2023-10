Evropski parlament od Šefčoviča in Hoekstre zahteva dodatna pojasnila

Strasbourg, 3. oktobra - Kandidata za evropskega komisarja za podnebno ukrepanje Wopke Hoekstra in za izvršnega podpredsednika za evropski zeleni dogovor Maroš Šefčovič po zaslišanjih pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta nista dobila potrebne dvotretjinske podpore. Obema so zato poslali pismi z osmimi vprašanji, odgovore pa pričakujejo do srede do 7. ure.