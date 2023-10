GZS za obvezen predmet računalništva in informatike v šolah

Ljubljana, 3. oktobra - V osnovnih in srednjih šolah bi morali uvesti obvezen predmet računalništva in informatike, menijo v Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Ne gre le za IT-strokovnjake, opolnomočiti je treba vse mlade, da se bodo v svojih poklicih in življenjih znašli ter bodo uspešni in zadovoljni, poudarjajo.