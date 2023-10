Svetino skrbi, da so vlada in ministrstva zavrnila kar 10 njegovih priporočil

Ljubljana, 3. oktobra - Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti se je seznanila s predlogom poročila Varuha človekovih pravic za leto 2022. Varuha Petra Svetino skrbi, da so vlada in ministrstva zavrnila kar 10 priporočil od 75. V letno poročilo namreč pridejo le priporočila, ki jih z naslovniki ne morejo razrešiti tekom leta, je dejal.