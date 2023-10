Na Inštitutu za ustavno pravo predstavili zbornik o spreminjanju slovenske ustave

Ljubljana, 3. oktobra - Ob 10. obletnici Inštituta za ustavno pravo so na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani predstavili zbornik Spreminjanje ustave. Zbornik obravnava nekatere najbolj aktualne primere ustavnih sprememb v Sloveniji, med drugim o volitvah sodnikov in spremembi imenovanja ministrov, pa tudi o volilnem sistemu in ustanovitvi pokrajin.