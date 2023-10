Peking, 3. oktobra - Rus Danil Medvedjev in Italijan Jannik Sinner sta finalista teniškega turnirja serije ATP 500 v Pekingu. Sedemindvajsetletni Rus ima priložnost za 21. naslov v karieri in šestega letos, pet let mlajši Italijan pa je letos slavil dvakrat, skupno pa osemkrat.