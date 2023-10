Ministrstvo izplačalo predplačila za povračilo škode v gospodarstvu

Ljubljana, 3. oktobra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je izplačalo 31,77 milijona evrov predplačil za povračila škode v gospodarstvu po avgustovski ujmi s poplavami in plazovi. Predplačila so prejeli vsi upravičenci, ki so do 1. septembra oddali oceno škode z zahtevo po predplačilu, in sicer v višini 10 odstotkov ocenjene škode.