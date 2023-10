V streljanju v Bangkoku dve smrtni žrtvi, prijeli 14-letnika

Bangkok, 3. oktobra - V streljanju v nakupovalnem središču v tajski prestolnici Bangkok sta bili danes ubiti dve osebi, najmanj pet pa je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tajske reševalne službe, ki so sicer sprva poročale o treh mrtvih in štirih ranjenih. Policija je medtem že prijela strelca - šlo je za 14-letnika.