Previsoke vrednosti pesticidov letos odkrili v 1,6 odstotka vzorcev sadja in zelenjave

Ljubljana, 3. oktobra - Uprava za varno hrano je v okviru nadzora nad ostanki pesticidov do 22. septembra odvzela 514 vzorcev živil. Rezultati, prejeti do 12. septembra, so neskladnost pokazali pri petih vzorcih zelenjave in treh vzorcih sadja, kar predstavlja 1,6 odstotka vzorcev. Nadzor ob uvozu je pokazal na neskladnost pri šestih odstotkih vzorcev.