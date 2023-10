Na ustanovni seji sveta za kmetijstvo in podeželje tudi o predlogih uredb

Ljubljana, 3. oktobra - Svet za kmetijstvo in podeželje se je danes sestal na ustanovni seji, ki jo je do izvolitve vodstva vodila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko. Člani sveta so sicer med drugim prisluhnili predstavitvi predlogov uredb, ki urejajo nove genomske tehnike ter rastlinski in gozdni razmnoževalni material.