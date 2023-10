Na nacionalni konferenci javnega zdravja tudi o zaupanju v znanost in zdravstvo

Portorož, 3. oktobra - Znanost in zdravstvo si morata s primernim odnosom spet pridobiti zaupanje širše javnosti, so med drugim izpostavili govorci na okrogli mizi z naslovom Zaupanje in področje javnega zdravja - izzivi, priložnosti, tveganja. Okroglo mizo je v okviru 1. nacionalne konference javnega zdravja v Portorožu pripravil STAklub v sodelovanju z NIJZ.