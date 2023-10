Novomeški policisti izsledili in pridržali nasilna roparja

Novo mesto, 3. oktobra - V Novem mestu sta v ponedeljek, po 20. uri, na sprehajalni poti neznanca pristopila do moškega in od njega zahtevala denar. Ko je ta odvrnil, da denarja nima, sta ga napadla, lažje poškodovala in pobegnila. Policisti so danes na območju Brezja osumljenca izsledili, prijeli in pridržali, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.