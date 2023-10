Vrsta pridobitev za Vajdovo ulico v Semiču

Semič, 3. oktobra - V Semiču so v okviru praznovanja občinskega praznika danes uradno odprli fekalno kanalizacijo, prenovljeni vodovod in asfaltirano javno pot na Vajdovi ulici. Semiška občina je za vse naložbe skupaj odštela nekaj manj kot 60.000 evrov. Naložbena stroške je v glavnini pokrila sama, del tudi s prispevki krajanov, so sporočili z občine.