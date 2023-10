Fides: Nova ministrica bo morala takoj zagristi v grenko jabolko akutnih problematik

Ljubljana, 3. oktobra - V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides so za STA poudarili, da kandidatka za ministrico za zdravje Valentina Prevolnik Rupel ne bo imela 100 dni časa za uvajanje in bo morala takoj zagristi v grenko jabolko akutnih problematik in prioritetno s sistemskimi ukrepi reševati tisto, kar se še rešiti da.