V Cukrarni se bo začel osmi festival Indigo

Ljubljana, 4. oktobra - V Cukrarni se bo danes začel osmi festival Indigo, na katerem se bodo do petka zvrstili pogovori, predstavitve, glasbeni performansi in DJ seti domačih in tujih gostov. Petkov glasbeni večer bo posvečen berlinski založbi PAN, ki si je festival Indigo izbrala kot eno izmed etap praznovanja svoje 15-letnice delovanja.