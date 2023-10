Irena Šinko - ministrica, ki ni bila vedno "na liniji"

Ljubljana, 4. oktobra - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ireno Šinko, ki je na položaj prišla z bogatimi izkušnjami v panogi, je zaupanje premiera izgubila zaradi neodzivnosti uprave za varno hrano pri zagotavljanju varne hrane. Čeprav so kmetje njeno imenovanje pozdravili, pa so ji delo otežili s protesti. Občasno tudi ni bila "na liniji" s koalicijo.