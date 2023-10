Pet mariborskih svetniških skupin pozvalo k razrešitvi podžupana in vodje mestne uprave

Maribor, 3. oktobra - Pet svetniških skupin v mariborskem mestnem svetu je pozvalo župana Sašo Arsenoviča k razrešitvi podžupana Sama Petra Medveda in v. d. direktorice mestne uprave Lidije Krebl "zaradi zlorabe položaja in grobe prekoračitve pristojnosti politične funkcije" v postopku obravnave domnevne kršitve pravic zaposlenim na občini. Župan za to ne vidi razloga.