V streljanju v Bangkoku smrtna žrtev, prijeli 14-letnika

Bangkok, 3. oktobra - V streljanju v nakupovalnem središču v Bangkoku je bila danes ubita ena oseba, še šest pa je bilo ranjenih, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočile tajske reševalne službe, ki so sicer sprva poročale o treh mrtvih in štirih ranjenih. Policija je medtem že prijela strelca - šlo je za 14-letnika.