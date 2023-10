V Zdravstvenem domu Krško bodo odpravili prostorsko stisko

Krško, 3. oktobra - V Zdravstvenem domu Krško so danes odprli razstavo elaboratov natečaja za njegov prizidek. Naložbo so brez davka ocenili na približno 13 milijonov evrov, Mestna občina Krško ima sredstva za ta projekt v letih 2024 in 2025 zagotovljena. Približno dva milijona evrov pričakujejo od ministrstva za zdravje.