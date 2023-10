Pes v Avstriji napadel in ubil tekačico

Linz, 3. oktobra - V Zgornji Avstriji je v ponedeljek ameriški staffordshirski terier večkrat ugriznil tekačico, ki je nato podlegla poškodbam, je danes sporočila policija in dodala, da so psa evtanazirali. V deželi sicer ni predpisanih posebnih zahtev glede lastništva potencialno nevarnih psov, lokalne oblasti pa so že odredile pregled zakonodaje.