Zbor za republiko ustanovil svet za zaščito svobode govora

Ljubljana, 3. oktobra - Zbor za republiko je v ponedeljek ustanovil svet za zaščito svobode govora, ki mu predseduje Jože Biščak. Kot so danes sporočili, so svet ustanovili zaradi vse večjega omejevanja svobode govora kot temeljne človekove pravice in svoboščine. Prepričani so, da spoštljivo in strpno javno komuniciranje ni stvar zakonodaje, ampak stvar načel posameznika.