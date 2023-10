V streljanju v nakupovalnem središču v Bangkoku trije mrtvi

Bangkok, 3. oktobra - V streljanju v nakupovalnem središču v Bangkoku so bili danes ubiti trije ljudje, še štirje pa so bili ranjeni, so sporočile tajske reševalne službe. Napad je potrdil tudi tajski premier Srettha Thavisin, ki sicer o smrtnih žrtvah ni poročal, je pa dodal, da je policija strelca že aretirala, poroča francoska tiskovna agencija AFP.