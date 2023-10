Armenski parlament podprl pridružitev Mednarodnemu kazenskemu sodišču

Erevan, 3. oktobra - Poslanci armenskega parlamenta so danes po kratki razpravi ratificirali Rimski statut in potrdili namero Armenije za pridružitev Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta poteza bi lahko ujezila sicer tradicionalno armensko zaveznico Rusijo, katere odnosi z ICC so se poslabšali po invaziji na Ukrajino.