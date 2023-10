Mojca Širok trilogijo mestnih kriminalk sklenila s Praznino

Ljubljana, 3. oktobra - Novinarka Mojca Širok je z romanom Praznina, ki je ravnokar izšel pri Mladinski knjigi, sklenila trilogijo mestnih kriminalk, katerih dogajanje je postavila v mesta Rim, Ljubljano in Bruselj. Prizorišča v vseh treh romanih, poleg Praznine je objavila še Pogodbo in Evidenco, so resnična, medtem ko so zgodbe in liki izmišljeni.