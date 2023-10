V MGL komedija po filmski predlogi na temo medgeneracijskega sobivanja

Ljubljana, 3. oktobra - V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo v petek premiera predstave Sosedje, ki je nastala po uspešni filmski komediji nemškega režiserja Ralfa Westhoffa. Po besedah direktorice in umetniške vodje MGL Barbare Hieng Samobor igra v režiji Tijane Zinajić na humoren način odpre resne teme, kot so staranje, medgeneracijsko bivanje in težave mladih.