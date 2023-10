Ob svetovnem dnevu varstva živali posvet o odnosu človek - žival

Ljubljana, 4. oktobra - Na današnji dan obeležujemo svetovni dan varstva živali, ki je namenjen osveščanju najširše javnosti o tem, da so živali čuteča bitja in da so ljudje odgovorni skrbeti zanje na način, ki jim ne povzroča bolečine, trpljenja in strahu. Ob tej priložnosti bo v državnem svetu okrogla miza o odnosu človek - žival.