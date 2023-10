Inštitut: Z lastništvom zaposlenih se krepi socialno pravičnost in ekonomsko učinkovitost

Ljubljana, 3. oktobra - V Inštitutu za ekonomsko demokracijo (IED) so se na današnji novinarski konferenci v Ljubljani zavzeli za spodbujanje lastništva zaposlenih v slovenskem gospodarstvu. S tem se krepi skupnost zasidranega lastništva, socialno pravičnost, ekonomsko učinkovitost, družbeno in okoljsko trajnost ter demokratične vrednote na delovnem mestu, so poudarili.