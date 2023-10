Nobelova nagrada za fiziko raziskovalcem elektronov v materiji

Stockholm, 3. oktobra - Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko so prejeli francoski znanstvenik Pierre Agostini, madžarsko-avstrijski znanstvenik Ferenc Krausz in francosko-švedska znanstvenica Anne L'Huillier za njihov prispevek k raziskovanju dinamike elektronov v atomih in molekulah, je danes sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti.