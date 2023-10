Svet Savinjske regije obravnaval načrt ukrepov popoplavne obnove

Žalec, 3. oktobra - Svet Savinjske regije je na današnji seji v Žalcu obravnaval načrt ukrepov popoplavne obnove in spodbujanja razvoja. Člani sveta regije ocenjujejo, da so razmere po avgustovskih poplavah kritične. Vlado so pozvali, da jim čim prej predstavi svoje ukrepe za odpravo posledic ujme.