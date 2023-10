Indijska policija preiskuje novinarje in aktiviste

New Delhi, 3. oktobra - Indijska policija je danes preiskala domove najmanj osmih novinarjev in aktivistov, poročajo lokalni mediji in francoska tiskovna agencija AFP. Racije in preiskave naj bi bile povezane z novičarskim spletnim portalom NewsClick, ki ga indijske oblasti obtožujejo prejemanja nedovoljenega financiranja iz tujine.